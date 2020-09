DJ Snake vient-il de confirmer une prochaine collab’ avec The Weeknd?

DJ Snake fait monter le suspense sur ses prochains hits ! L’artiste français aime discuter sur les réseaux sociaux avec ses followers. Et ses fans n’hésitent pas à faire part de leurs envies. C’est le cas de l’internaute Beautyislie qui a écrit: «Si seulement DJ Snake et The Weeknd pouvaient annoncer une collab.»

Le message n’est pas passé inaperçu puisque le dj et producteur à succès a retweeté ce post. A-t-il confirmé qu’il allait bientôt sortir une collab avec The Weeknd? Par la suite, DJ Snake a également repris le tweet du magazine d’électro, EDM, qui espère que le duo se fera bientôt.