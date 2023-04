The Weeknd et Drake : le faux morceau qui pose question

Non, The Weeknd n’a pas fait de featuring avec Drake. Le 15 avril, la chanson « Heart On My Sleeve » a pourtant enregistré quelque quinze millions d’écoutes en 48 heures sur TikTok. On y entend les deux chanteurs échanger des rimes sur des sonorités hip-hop et rap. Sauf qu’ils n’ont strictement rien à voir avec cette chanson. La ressemblance musicale est tellement frappante que l’on s’y perd. Elle a en effet été générée par une intelligence artificielle et postée sur la plateforme par un utilisateur anonyme du nom de Ghostwriter977. La vidéo va plus loin encore en clonant les voix des artistes et en simulant ainsi des échanges au sujet de l'actrice Selena Gomez, avec laquelle The Weeknd a récemment eu une courte histoire.

Résultat ? La maison de disques Universal Music Group (UMG), qui représente les deux musiciens, a rapidement demandé le retrait de « Heart On My Sleeve » des plateformes pour violation des droits d'auteur. Néanmoins, elle continue encore aujourd’hui d'être partagée par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.

Des voix qui posent problème

« J'ai utilisé une IA pour créer une chanson de Drake avec The Weeknd », avouait Ghostwriter977 dans une vidéo sur laquelle on voit une silhouette recouverte d'un drap blanc arborant des lunettes de soleil. « Ce n'est que le début », a-t-il également ajouté sur sa page TikTok. Selon le média américain Rolling Stone, l’utilisateur affirme qu'il a été un « ghostwriter », c'est à dire un auteur fantôme pour des pop stars, et a été « payé presque rien » pour cela.

Ces derniers temps, les reprises de chansons célèbres par d’autres artistes ont beaucoup de succès sur TikTok. Il existe par exemple une version de « Happier Than Ever » de Billie Eilish chantée par une voix IA d’Ariana Grande. Récemment, c’est le DJ français David Guetta, lui-même, qui s’est prêté à cette tendance en générant la voix du rappeur Eminem durant quelques secondes pour l’un de ses shows. Et alors que de nombreux utilisateurs sur Twitter ont commencé à s’interroger sur l’éthique entourant la démarche, ce dernier a fait savoir qu’il était « évident » qu’il ne commercialiserait jamais ce titre.