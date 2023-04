« À travers ma fenêtre 2 » : la suite du film torride de Netflix se précise

À mi-chemin entre « After » et « Cinquante nuances de Grey », on retrouve le film « À travers ma fenêtre ». Dans le top 10 des films Netflix les plus regardés à sa sortie en 2022, le long-métrage a séduit les amateurs de films « Young Adult » qui avaient rapidement exprimé le désir de voir la relation entre Raquel et son voisin Ares se poursuivre au sein d’un nouveau chapitre. Cette requête conjuguée à d’excellents chiffres d’audiences avaient fini par convaincre la plateforme de streaming d’accorder une deuxième et un troisième volet à cette romance espagnole. Pour rappel, la saga est adaptée du roman d'Ariana Godoy. Et on connait enfin sa date de sortie.