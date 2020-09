Taylor Swift: toutes ces fois où elle a prouvé qu'elle était une véritable amie

2) Elle encourage sa copine Selena Gomez

Il n'y a pas de doute. Malgré une carrière au sommet, Taylor Swift reste très attentive au succès de ses amis. Elle n'hésite d'ailleurs pas à encourager ses homologues durant leur promotion pour des sorties d'albums, de films…

On se souvient d'ailleurs de son adorable message envoyé à l'une de ses meilleures amies, Selena Gomez, pour la sortie de son album «Rare». À travers les réseaux sociaux, Tay Tay n'a pas hésité à féliciter sa copine: «Bravo à Selena Gomez et à tous ceux qui ont aidé à créer ça, a-t-elle commenté sur la Toile. Assurez-vous d’acheter, de télécharger cet art et la merveilleuse âme qui l’a créé.»

Taylor Swift a aussi révélé sa chanson préférée de cet opus par la même occasion, «Lose You To Love Me»: «Cette chanson est une expression parfaite sur la guérison et définitivement ma préférée qu’elle ait faite. Un triomphe».