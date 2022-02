Stromae en concert: quels sont les titres de sa tournée «Multitude»

C’est le retour sur scène le plus attendu de 2022. Après 7 ans d’absence, Stromae a fait enfin son grand retour sur scène. Le showman a beaucoup manqué à son public. A l’annonce de cette tournée, les places sont parties en un temps record.

Symboliquement, pour ce premier concert du «Multitude Tour», Stromae a choisi de se produire en Belgique. Evidemment, l’artiste a interprété ses derniers hits «Santé» et «L’enfer». Comme il l’avait annoncé, Stromae a joué des titres inédits, offerts en avant-première en live à son public, et qui figureront sur son nouvel album, «Multitude», qui sortira le 4 mars 2022.

Stromae chante ses plus grands hits

Pour ce come-back, le chanteur belge aux prestations toujours remarquables ne pouvait pas non plus passer à côté de ses plus grands succès. En effet, Stromae a choisi d’interprété «Tous les mêmes», l’un de ses titres les plus connus. Mais aussi ces énormes hits «Papaoutai», «Formidable» et «Alors on danse».