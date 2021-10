Assia de Toulouse et Marie de Lille ont pu passer la journée à échanger avec la superstar NRJ Soprano et on était là pour immortaliser ça !

NRJ donne le numéro de Soprano à Assia de Toulouse ! C'est une chance exceptionnelle qu'ont eue ces auditrices d'NRJ: avoir, le temps d'une journée, le numéro privé de Soprano ! Elles ont pu discuter avec leur idole par message instantané et même par visio, l'occasion pour le chanteur de faire partager à ses fans sa vie d'artiste en tournée. Découvrez les images de ces rencontres virtuelles entre Soprano et ses fans ! NRJ donne le numéro de Soprano à Marie de Lille !

