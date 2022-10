Slimane marqué par ces commentaires sur son poids : «Ça été très compliqué»

Une époque difficile. Après quelques années passées en duo avec Vitaa, Slimane reprend son envol et sort son nouvel album studio «Les Chroniques de Cupidon». Dedans, il évoque sa paternité, ses doutes et son avenir. Mais alors qu’il est invité dans l’émission En Aparté, le chanteur visionne des images de son premier Olympia en 2016 et fait d’étonnantes révélations.

Alors que tout lui sourit, Slimane est vite dépassé par les événements: «Pour être très franc, à cette époque, j'étais vraiment pas très bien. La vague "The Voice", célébrité, l'album qui fonctionne, ça m'avait un peu happé je crois, dit-il dans un premier temps. Je me croyais très très fort. Avec du recul et même quand je me revois, je vois que je ne suis pas très bien en vrai.»

Slimane «traumatisé» par son poids

En regardant d’autres images, Slimane constate qu’au fil des années, il a été plusieurs personnalités à l’écran: «En trois images, on voit trois Slimane différents. Celui qui était tout mince à "The Voice", celui qui était gros à l'Olympia et celui qui est entre les deux aujourd'hui […] J'avais encore trop de doutes sur moi, trop de trucs à régler pour que les gens puissent avoir un avis sur moi. Je ne savais pas qui j'étais.»

Le chanteur nommé aux NRJ Music Awards l’avoue, son apparence restera toujours un sujet sensible pour lui: «Ce truc du poids, c'est quelque chose qui me suit et qui me suivra très très vieux. C'est quelque chose qui m'a traumatisé. L'adolescence, ça a été compliqué.»