Silvàn Areg: «Je prépare un album de duos»

La nouvelle année est basée sur de nouveaux projets pour Silvàn Areg. Le chanteur a terminé 2019 en dévoilant son nouvel album «Sur le fil». Avec son titre «Allez leur dire», il fidélise un public et explore un autre univers musical. Piqûre de rappel, le prof de sport est également devenu un artiste français. Il a démarré sa carrière en tant que Cassus Belli. Avec ce personnage, il explorait alors des sujets qui lui tenaient à cœur à travers le rap.

En créant l’identité de Silvàn Areg, l’homme peut donc composer d’autres morceaux, réellement chantés, dans un tout autre registre. Dans son dernier single «On va RFR le monde», il décide d’apporter de la positivité : «C’est vrai qu’en ce moment les temps sont difficiles, il y a pas mal de crispations, il y a pas mal de tensions qu’on peut ressentir. Mais si on se concentre sur les bonnes choses, je pense que la lumière l’emporte vite sur l’ombre».

Sur toutes les chansons qu’il a écrites, Silvàn Areg s’inspire de situations qu’il a déjà connues. Une façon également de communiquer sur ces sujets avec son public : «On est toujours sur ce fil en équilibre en essayant d’avancer tant bien que mal pour aller de l’autre côté, et puis souvent on a besoin de quelqu’un qui nous donne la main ou de gens qui nous aident pour pouvoir avancer. Et puis on tombe, on se relève, ça fait partie de la vie».