Sia sort un nouveau single inspirant «Courage To Change»

Quelques jours après la sortie du hit hyper rythmé «Let’s Love» avec David Guetta, Sia revient cette fois-ci en solo. L’artiste à la voix unique vient de sortir le titre «Courage To Change», une ballade pleine d’espoir sur l’envie d’aller de l’avant.

«World, I want to leave you better. I want my life to matter, I am afraid I have no purpose here.», chante Sia. Ce qui pourrait se traduire en français par : «Monde, je veux te laisser en meilleure forme. Je veux que ma vie importe, j’ai peur de ne pas avoir d’objectif ici.»

«Il est temps pour nous de faire une différence dans notre monde. Le changement arrive» a écrit Sia sur son compte Instagram pour promouvoir son nouveau hit.