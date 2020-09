Selena Gomez dévoile sa cicatrice après sa greffe de rein

Très active sur les réseaux sociaux, Selena Gomez partage régulièrement des clichés de son quotidien, entre ses derniers projets musicaux, cinématographiques, le lancement de sa marque de cosmétiques et la promotion de son dernier album baptisé «Rare».

La superstar âgée de 28 ans aime aussi partager des messages positifs à sa communauté afin de promouvoir l'égalité, l'acceptation de soi ou encore la tolérance. C'est donc avec beaucoup de transparence que Selena Gomez a dévoilé pour la première fois la cicatrice sur sa cuisse droite, liée à sa greffe de rein.

Ce jeudi 24 septembre, l'interprète de «Lose You To Love Me» a ainsi publié une photo d'elle, vêtue d'un maillot de bain bleu, laissant apparaître une marque sur sa peau: «Quand j’ai eu ma greffe de rein, je me souviens qu’il était très difficile pour moi au début de montrer ma cicatrice, a-t-elle commenté. Je ne voulais pas qu’elle soit sur les photos donc je portais des vêtements qui la couvraient. Désormais, plus que jamais, j’ai confiance en qui je suis et ce par quoi je suis passée. Et je suis fière de cela.»