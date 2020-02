Sam Smith: un nouveau titre «To Die For» bientôt révélé ?

Sam Smith de retour

En parallèle de la préparation d’un projet musical inédit, Sam Smith continue aussi de s’engager pour l’acceptation de soi. Le chanteur britannique partage d’ailleurs régulièrement des messages engagés afin d’évoquer ce sujet. Toujours très honnête et transparent avec ses fans et donc ses abonnés, Sam Smith dévoile aussi son corps afin de faire face à ses doutes et ses complexes.