Rosalía révèle la sortie du mystérieux "LUX", son nouvel album

Comme un appel au recueillement, l’image offre un contraste saisissant avec la cover de "MOTOMAMI", son 3e album au succès retentissant sorti en 2022, sur laquelle l’interprète de "DESPECHA" posait avec un imposant casque de moto pour seule tenue.

"LUX" promet également des sonorités mystiques et très différentes de la pop reggaeton de certaines chansons de "MOTOMAMI". Un autre post a en effet dévoilé un bref extrait sans paroles d’un potentiel titre accompagné d’un orchestre.

Son retour musical marque une rupture très attendue avec le style qu’on lui connaît aujourd’hui. Nul doute que les fans sauront célébrer le retour en force de la divine Rosalía dans quelques semaines seulement.