Rosalía révèle la sortie du mystérieux "LUX", son nouvel album

De l’ombre à la lumière. Comme un rayon descendu du ciel, la nouvelle photo de profil Instagram de la pop star catalane annonce un retour grandiose. La sortie de "LUX", son quatrième album, s’annonce en effet étincelante, "lux" signifiant littéralement "lumière" en latin.
Lundi 21 octobre au soir, Rosalía a publié un visuel de teasing légendé "HABEMUS ALBUM" qui a immédiatement enflammé les fans. On peut y voir la chanteuse drapée d’un vêtement immaculé et d’une coiffe blanche aux connotations religieuses.
Comme un appel au recueillement, l’image offre un contraste saisissant avec la cover de "MOTOMAMI", son 3e album au succès retentissant sorti en 2022, sur laquelle l’interprète de "DESPECHA" posait avec un imposant casque de moto pour seule tenue.
"LUX" promet également des sonorités mystiques et très différentes de la pop reggaeton de certaines chansons de "MOTOMAMI". Un autre post a en effet dévoilé un bref extrait sans paroles d’un potentiel titre accompagné d’un orchestre.
Son retour musical marque une rupture très attendue avec le style qu’on lui connaît aujourd’hui. Nul doute que les fans sauront célébrer le retour en force de la divine Rosalía dans quelques semaines seulement.