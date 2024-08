Lisa et Rosalía en mode y2k dans le clip de « New Woman »

Après une semaine de teasing, il est enfin disponible ! Le featuring entre Lisa des Blackpink et la chanteuse Rosalía, intitulé « New Woman » vient d’être dévoilé ce vendredi 16 août. Un carton plein annoncé, puisque le titre accumule, après 8h de sortie seulement, plus de 8 millions de vues.

Le morceau est sorti sur la chaine YouTube de Lloud, le label créé par Lisa. Dans le clip vidéo, on découvre les deux ambiances que chacune des chanteuses a décidé de s’approprier. Lisa dispense son couplet et son refrain dans un style ultrapop rythmé tandis que Rosalía opère dans une section instrumentale plus dépouillée. Cette différence offre un contraste entre les deux artistes qui donne une profondeur supplémentaire au morceau.