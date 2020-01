Kylie Jenner en couple avec Rosalía?

Rosalía et Kylie Jenner: inséparables



L’amitié entre Kylie Jenner et Rosalía aurait débuté au moment de la collaboration de la chanteuse espagnole avec Travis Scott sur le titre «Highest in the Room». Depuis sa séparation avec le rappeur, Kylie Jenner partage de nombreuses photos en compagnie de sa nouvelle BFF. En décembre dernier, on les voyait déjà siroter des cocktails à Los Angeles.



Mais la star du clan Kardashian ne devra pas être trop possessive. La chanteuse espagnole est également très proche du chanteur Harry Styles. L’artiste britannique a d’ailleurs fait appel à Rosalía pour la narration de son dernier clip, «Adore You».