Rita Ora dévoile le single « Praising You » avec Fat Boy Slim

Deux après son dernier EP, Rita Ora revient le 14 juillet avec un nouvel album intitulé « You & I ». Un album particulier pour la chanteuse britannique marqué par le sentiment amoureux et conçu comme un journal intime. "You & I" est "un disque plein d'entrain sur ce que ça fait de tomber magnifiquement, instinctivement amoureux de quelqu'un", explique notamment la chanteuse dans un communiqué. "Cet album signifie vraiment beaucoup pour moi", ajoute-t-elle.

En guise de lancement, Rita Ora vient de diffuser un second single intitulé « Praising You ». Pour ce titre, l’interprète de « Bang Bang » est bien entourée, puisqu’elle est accompagnée du célèbre DJ et producteur Fat Boy Slim, alias Norman Cook, pour une adaptation de son tube « Praise You », sorti en 1999.

Rita Ora : « Une expérience surréaliste »

« Non seulement obtenir l'approbation de Norman, mais collaborer avec lui et rendre hommage à une chanson aussi massive de mon enfance était vraiment une expérience surréaliste », commente notamment Rita Ora. De son côté Fat Boy Slim s’est dit « incroyablement honoré que nous puissions insuffler une nouvelle vie à la chanson et la présenter à une toute nouvelle génération. »