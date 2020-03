Rihanna: «We Found Love», un titre passionné

En 2009, l’interprète de 32 ans avoue avoir été battue par le chanteur. Dans une des scènes de «We Found Love», la chanteuse claque la porte au nez de celui qui incarne son compagnon. Une action faite le soir où tout a dérapé avec son ex. Pendant toute la vidéo, Rihanna est tiraillée par cet amour passionnel et destructeur à la fois.

Rihanna «We Found Love» ne devait pas être chanté par elle

Alors qu’aujourd’hui Rihanna et Calvin Harris ont signé un titre planétaire avec «We Found Love», la jeune femme n’était pas la première à être choisie. En effet, avant elle, l’artiste britannique Leona Lewis a été approchée. Gagnante du concours X-Factor en 2006 au Royaume-Unis, elle avait suscité énormément d’intérêt venant du public. C’est ainsi que le DJ et producteur l’aurait alors repéré. Calvin Harris lui aurait alors demandé de s’associer avec elle pour un titre.

Mais préférant se consacrer à un autre morceau, la chanteuse a laissé tomber ce projet. Dans les colonnes du Daily Star, elle était revenue sur cette proposition : «C’était un peu frustrant de voir à quel point ça a été un gros tube à travers le monde. Mais si je l’avais sorti moi, cela n’aurait pas eu autant de succès […] C’était la même version et la même production, mais la mienne est bien mieux», affirmait-elle. «J’ai enregistré tellement de chansons qui ont été chantées par d’autres chanteurs. Cela m’arrive tout le temps».

Rihanna – We Found Love – Les paroles et la traduction

Yellow diamonds in the light

Des diamants jaunes dans la lumière

And we’re standing side by side

Et nous nous tenons côte à côte

As your shadow crosses mine

Pendant que ton ombre traverse la mienne

What it takes to come alive

C'est ce que ça fait d'être vivant

It’s the way I’m feeling I just can’t deny

C'est la manière dont je me sens, je ne peux pas le nier

But I’ve gotta let it go

Mais je dois laisser tomber

We found love in a hopeless place

Nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir

We found love in a hopeless place

Nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir

(x2)

Shine a light through an open door

Une lumière brille à travers une porte ouverte

Love and life I will divide

L'amour et la vie je diviserai

Turn away cause I need you more

Fais demi-tour car j'ai encore besoin de toi

Feel the heartbeat in my mind

Sens le battement de cœur dans mon esprit

It’s the way I’m feeling I just can’t deny

C'est la manière dont je me sens, je ne peux pas le nier

But I’ve gotta let it go

Mais je dois laisser tomber

We found love in a hopeless place

Nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir

We found love in a hopeless place

Nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir

(x2)

Yellow diamonds in the light

Des diamants jaunes dans la lumière

And we’re standing side by side

Et nous nous tenons côte à côte

As your shadow crosses mine…

Lorsque ton ombre traverse la mienne

We found love in a hopeless place

Nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir

We found love in a hopeless place

Nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir

(x2)

We found love in a hopeless place

Nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir

We found love in a hopeless place

Nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir

(x2)