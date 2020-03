Rihanna: retour sur son envoûtante et douloureuse ballade, «Russian Roulette»

Rihanna – Russian Roulette- Les paroles et la traduction:

Take a breath, take it deep

Prends ta respiration, prends-la profondément

Calm yourself, he says to me

«Calme-toi», il me dit

If you play, you play the key

Si tu joues, tu joues pour gagner

Take the gun, and count to three

Prends le revolver, et compte jusqu'à trois

I'm sweating now, I'm moving slow

Je transpire désormais, je bouge lentement

No time to think, my turn to go

Pas le temps de réfléchir, c'est à mon tour

And you can see my heart, beating,

Et tu peux voir mon coeur battre

You can see it through my chest

Tu peux le voir à travers ma poitrine

I'm terrified but I'm not leaving, no

Et je suis terrifiée, mais je ne pars pas

I know that I must pass this test

Je sais que je dois passer ce test

So just pull the trigger (trigger, trigger, trigger)

Alors j'appuie sur la gâchette...

Say a prayer, to yourself

Fais une prière intérieure

He says, close your eyes

Il dit «Ferme tes yeux,

Sometimes it helps

parfois, ça aide »

And then I get, a scary thought

Et après il me vient une pensée terrifiante

That he's here, means he's never lost

S’il est ici ça veut dire qu'il n'a jamais perdu

And you can see my heart, beating,

Et tu peux voir mon coeur battre

You can see it through my chest

Tu peux le voir à travers ma poitrine

I'm terrified but I'm not leaving, no

Et je suis terrifiée, mais je ne pars pas

I know that I must pass this test

Je sais que je dois passer ce test

So just pull the trigger (trigger, trigger, trigger)

Alors j'appuie sur la gâchette...

As my life flashes before my eyes

Tandis que ma vie défile sous mes yeux

I'm wondering will I, ever see another sunrise?

Je me demande si je reverrai un lever de soleil

So many won't get the chance to say goodbye

Tellement de gens ne saisissent pas la chance de dire adieu

But it's too late to think of the value of my life

Mais il est trop tard pour penser à la valeur de ma vie

And you can see my heart, beating,

Et tu peux voir mon coeur battre

You can see it through my chest

Tu peux le voir à travers ma poitrine

I'm terrified but I'm not leaving, no

Et je suis terrifiée, mais je ne pars pas

I know that I must pass this test

Je sais que je dois passer ce test

So just pull the trigger (trigger, trigger, trigger)

Alors j'appuie sur la gâchette...

And you can see my heart, beating,

Et tu peux voir mon coeur battre

You can see it through my chest

Tu peux le voir à travers ma poitrine

I'm terrified but I'm not leaving, no

Et je suis terrifiée, mais je ne pars pas

I know that I must pass this test

Je sais que je dois passer ce test

So just pull the trigger (trigger, trigger, trigger)

Alors j'appuie sur la gâchette...