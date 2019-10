Post Malone : un look négligé totalement assumé !

Le look de Post Malone

Dans le look de Post Malone, de nouveaux tatouages apparaissent régulièrement, notamment sur son visage. Il arbore une barbe peu entretenue et, jusqu'à récemment, il portait une coupe de cheveux d'écolière, c'est-à-dire des couettes tressées et une frange. Il y a peu de temps, il a décidé de passer chez le coiffeur: sa coupe est courte, mais il a gardé ses petites bouclettes plus ou moins coiffées. De temps en temps, il ajoute un peu de vernis écaillé sur ses ongles ou des boléros en cuir mal taillés.

Un relooking? Non merci!

Post Malone est un artiste au top en 2018 et assume totalement ce look. Pourtant, il a été sollicité par les fans de "Queer Eye". Quand l'un des présentateurs, Karamo Brown, a demandé pourquoi le nom de Post Malone revenait si souvent, le principal intéressé lui a répondu : "Ils pensent juste que je suis moche et que je sens". Peu touché par les propositions de relooking complet, Post Malone assume. Il a même demandé à ses fans de continuer à écouter sa musique, même s'il a désormais coupé ses cheveux.