« J'échange un peu plus avec » : Pierre Garnier proche d’un autre élève depuis sa victoire de la Star Ac'

Près d’une semaine après sa victoire à la « Star Academy », la Pierre Garnier mania n’en finit pas. Ce mercredi 7 février, le gagnant du télé-crochet a dépassé le million d’abonnés sur Instagram dans les studios d’NRJ. « Je viens juste d'atterrir. Je ne réalise pas encore, c'est comme si je voyais une autre personne qui n'est pas encore moi. Il faut que je prenne un peu de repos et de recul pour réaliser, je pense », confiait-il dans l’émission de Louis. Une nouvelle vie que le Normand de 21 ans vit à 100 à l'heure. Heureusement, il peut toujours compter sur le soutien des anciens élèves.

« On est tous très proches. Cette aventure nous a tous rapprochés, on est une famille, donc je parle un peu avec tout le monde », affirme-t-il récemment à Télé Star. Une révélation qui semble évidente tant la bonne ambiance régnait entre les candidats au château de Dammarie-les-Lys. Pour autant, Pierre avoue avoir créé un lien encore plus fort avec l’un d’entre eux. « Comme je suis sorti en même temps que Julien, on fait à peu près les mêmes choses en même temps, donc on s'aide beaucoup. On essaye de faire ça ensemble, donc même si je parle un peu avec tout le monde, j'échange un peu plus avec Julien en ce moment. », révèle-t-il.

Les deux ex-finalistes de la « Star Academy » vont d’ailleurs continuer à se soutenir encore un bon moment. Le 9 mars prochain, Pierre et Julien partiront en tournée dans toute la France avec leurs anciens camarades, dont Héléna, Lénie, Axel, Djebril et Candice.