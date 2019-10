One Direction vs *NSYNC : les deux groupes se ressemblent-ils ?

Des débuts comparables

En 1996, alors que les boys bands sont de véritables stars, *NSYNC naît avec comme leader le grand Justin Timberlake. Il était alors une des figures de Disney. Il est rejoint au sein du groupe par quatre autres membres et il n'ont plus qu'à enchaîner les succès, portés par leur producteur Lou Pearlman. Pour les One Direction, presque le même scénario. Alors qu'ils participent à X Factor, le producteur Simon Cowell les repère et les réunit. Depuis, ils ont fait un bon bout de chemin...

One Direction bat des records

Si *NSYNC a connu un beau succès, cela n'a rien de comparable avec les One Direction. Quelques chiffres. Les 4 tournées de *NSYNC n'ont jamais dépassé les 85 millions de dollars, alors que les One Direction, avec le même nombre de tournées, ont pu rapporter jusqu'à 290 millions de dollars pour le "Where We Are Tour", en 2014. Les *NSYNC ont battu des records de ventes en 2000 avec l'album "No Strings Attached", tout comme les One Direction avec "Four" qui se place directement en tête du Billboard.