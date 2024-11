Olivia Rodrigo dévoile la bande-annonce électrisante de son film-concert "Guts"

Après son passage en France avec son "Guts World Tour" à l'Accor Arena de Paris, les 14 et 15 juin, Olivia Rodrigo débarque sur Netflix. Ce mardi 22 octobre, la bande-annonce du film du concert de la star de "Get Him Back" a été dévoilée. Ce concert spécial, filmé à l'Intuit Dome de Los Angeles, sera disponible en streaming et donnera prochainement un aperçu exclusif de la tournée qui a accompagné son album "GUTS", sorti en septembre dernier. "Bienvenue au GUTS World Tour", déclare-t-elle à ses fans avec une énergie électrisante.