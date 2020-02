Nick Jonas: sa vie en images avec 10 photos Instagram

4) Son amitié avec Demi Lovato

Depuis 2008, Nick Jonas et Demi Lovato étaient de véritables amis – ils ont aussi partagé la scène à plusieurs reprises. Le compte Instagram du chanteur regorge d’ailleurs de clichés de leur duo. Mais depuis quelques temps, ils ne semblent plus aussi proches, bien au contraire. Certaines rumeurs évoquent même une dispute entre les deux amis de longue date. Interrogée au sujet de la personne citée dans sa chanson «Ruin The Friendship» par Ellen DeGeneres, Demi Lovato avait alors réfuté les rumeurs selon lesquelles elle s’adressait à Nick Jonas. En 2018, après l’overdose de la chanteuse, Nick Jonas avait tweeté un tendre message pour l’artiste : «Comme vous tous, je découvre les nouvelles à propos de Demi, pouvait-on lire. Tout le monde l’aime et nous devons prier pour qu’elle aille mieux. C’est une combattante». Mais la principale intéressée n’a jamais répondu et n’a visiblement pas été conviée au mariage de Nick Jonas et Priyanka Chopra selon les médias américains.