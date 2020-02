Les Jonas Brothers annoncent revenir avec un autre album

Les Jonas Brothers ont déjà révélé un nouveau single

Nick Jonas met ses sentiments à plat : «Dernier arrête pour la tournée Happiness Begins. Mon cœur est rempli de gratitude envers les 1 millions de personnes qui sont venues nous voir pendant ces 6 mois en Amérique du Nord et en Europe. J’ai vraiment hâte de commencer ce nouveau chapitre de cette incroyable aventure. Premier arrêt, The Voice ! Et puis notre résidence à Vegas. Et ensuite notre nouvel album ! C’est parti !»

Les Jonas Brothers avaient déjà donné un petit avant-goût lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards. Sur scène, ils avaient interprété leur nouveau single «5 More Minutes». Autre indice avec le clip de «What A Man Gonna Do». Si on en croit le planning donné par le benjamin de la bande, le nouvel album arriverait après leur résidence à Las Vegas, soit après le 18 avril prochain.