Nick Jonas fête son anniversaire: Priyanka Chopra partage une vidéo d'eux!

Nick Jonas et Priyanka Chopra inséparables

Un peu plus d'un an après leur mariage, Nick Jonas et Priyanka Chopra sont plus heureux que jamais. Le couple a même récemment décidé d'agrandir la famille avec l'adoption d'un autre petit chien, prénommé Panda.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul frère Jonas a avoir accueilli un nouveau membre. Il y a quelques semaines, Joe Jonas est devenu papa d'une petite fille, fruit de son amour avec Sophie Turner.