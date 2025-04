Danse avec les stars 2025 : pourquoi Natasha St-Pier ne remettra-t-elle pas le trophée lors de la finale ?

Coup de théâtre pour la finale tant attendue de "Danse avec les stars" ce vendredi 25 avril sur TF1. Alors que la tradition voudrait que la gagnante de la saison précédente, en l'occurrence Natasha St-Pier, remette le précieux trophée au nouveau vainqueur, il n'en sera rien. La chanteuse québécoise a brisé le silence et révélé la raison de son absence dans une interview accordée au Parisien.

"C’est ma plus grosse tristesse," confie Natasha St-Pier avec une pointe de regret palpable. "Nous avons envisagé tous les moyens mais je serai en spectacle à plus de deux heures de route de Paris…" Une contrainte logistique de taille qui empêchera la star de fouler à nouveau le parquet de DALS pour ce moment si symbolique.

Malgré cette déception, l'interprète de "Tu trouveras" assure avoir suivi avec passion cette nouvelle saison : "J’aurais tellement voulu être là car cette émission me tient vraiment à cœur et représente beaucoup pour moi. Mais cela ne m’a pas empêchée d’avoir suivi et aimé cette saison."