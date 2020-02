Muse : leurs vidéos qui cartonnent sur YouTube

Le trio de tête : "Uprising", "Madness" et "Starlight"

Muse est un groupe de rock mythique formé par Matthew Bellamy (chant, guitare, piano), Christopher Wolstenholme (basse, chœurs) et Dominic Howard (batterie, percussions). Formé dans les années 90, la bande se fait connaître dès son premier opus "Showbiz" (1999) et obtient une reconnaissance internationale pour "Origin of Symmetry" (2001). Suivront alors 6 autres albums et des concerts gigantesques dans des stades, qui imposent Muse comme l'un des groupes de rock les plus marquants de ce début de siècle. Leurs derniers opus se caractérisent par un retour à un son plus heavy pour "Drones" (2015) et à un mélange de rock, pop et électro pour "Simulation Theory" (2018).

Muse possède une fan-base conséquente et sans surprise, leurs clips les plus vus atteignent des scores importants. Ainsi, le single "Uprising", issu de l'album "The Resistance", comptabilise plus de 176 millions de vues sur YouTube. Ce clip met à l'honneur le groupe qui interprète le morceau, entrecoupé d'extraits montrant des jouets qui explosent ou deviennent dangereux...

En seconde place des titres les plus vus se place "Madness" (opus "The 2nd Law"), avec son ambiance urbaine de style futuriste et violent. Ce single compte plus de 121 millions de vues. Enfin le troisième titre le plus sollicité par les youtubeurs se révèle être "Starlight", issu de l'album "Black Holes & Revelations", avec 116 millions de vues. Le clip a été filmé sur un paquebot gigantesque.

Les clips les plus travaillés

Muse adore les univers apocalyptiques et désespérants, à l'image du clip de "The 2nd Law: Unsustainable". Un mélange d'humains en fuite fait face à un usage extrême des technologies (médias, Bourse, industries).

Pour le clip "Animals", le groupe a fait le choix d'un dessin animé dénonçant les dérives de la finance. Quant au clip "Psycho", avec ses 62 millions de vues, il met en scène l'autoritarisme d'un militaire et des personnages étranges à moitié humains et à moitié aliénés, le tout inspiré par l'atmosphère du film "Full Metal Jacket" de Kubrick.

Les clips de leur album "Simulation Theory"

Pour leur dernier opus sorti en 2018, Muse a privilégié le support visuel, en proposant un vidéo-clip pour chacun des 11 titres de "Simulation Theory". Les thèmes proposés tournent autour de la science-fiction avec une atmosphère inspirée des années 80. De fait, le clip "Thought Contagion" (20 millions de vues) multiplie les références, avec des vampires qui rappellent le fameux clip "Thriller" de Michael Jackson ou des allusions aux films "Flashdance" et "Retour vers le Futur".

Dans la vidéo du single "Something Human", Matthew Bellamy à bord d'une voiture de sport est poursuivi par ses acolytes, le tout se déroulant sur une route californienne dans un univers de style rétrofuturiste, entre images réelles et images d'animation. Les clips les plus vus restent cependant les incontournables singles du groupe, comme "The Resistance" (97 millions de vues) ou encore "Hysteria" (67 millions de vues).