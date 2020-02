Miley Cyrus : zoom sur son impressionnante discographie

La reine de Disney

Miley Cyrus doit sa notoriété à sa participation en tant qu’actrice principale dans la série de Disney Channel "Hannah Montana". Entre 2006 et 2011, elle joue aux côtés de son père Billy Ray Cyrus, chanteur de country, le rôle de Miley Stewart. Il s’agit d’une adolescente qui vit une double vie : le jour, elle est une élève lambda à l’école ; la nuit, elle est une chanteuse qui a pour nom de scène Hannah Montana, et qui est déjà idolâtrée de ses fans.

Ce feuilleton fera l’objet du premier album solo de la pop star en 2006 : "Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus", qui est par ailleurs, la deuxième BO de la série télévisée, après "Hannah Montana: The Best of Both Worlds". En juillet 2009 sort la troisième BO "Hannah Montana 3", avant que la série de Disney Channel se clôture par "Hannah Montana Forever", le 19 octobre 2010. La célébrité a frappé de plein fouet Miley Cyrus, qui rassemble son public dès son adolescence. Son hit "The Best of Both Worlds" est d’ailleurs le générique de la série. À 23 ans, la pop star signe le film "Free Love", (ou "Freeheld") en interprétant la musique "Hands of Love", écrite par Linda Perry. Ce long métrage réalisé par Peter Sollett retrace le combat de Laurel Hester au Québec.

La boulimique d’albums

Entre 2008 et 2017, Miley Cyrus a sorti 5 albums supplémentaires. Les "Smilers" sont fidèles à la chanteuse américaine malgré l’acharnement de certains médias à dévoiler chacun de ses faits et gestes, parfois compromettant. Il en faut plus pour l’Américaine, provocatrice à ses heures, qui tient son public en instaurant un style musical très personnel. Dès "Breakout" en juillet 2008, Miley Cyrus impose sa voix et ses influences, entre country, folk et pop, loin du personnage d'Hannah Montana. La chanson débute à la première place au Billboard 200 avec 371 000 ventes dès la première semaine.

Avec plus de deux millions d’exemplaires vendus à travers le monde, l’EP "The Time of Our Lives" obtient la deuxième place au Billboard 200. Il est suivi par "Can't Be Tamed", son quatrième album studio, avec des succès, comme le single du même nom, qui a suscité beaucoup d’éloges autour d’elle. "Le clip est une vraie révélation qui a changé le monde ! Il pourrait stopper la Quatrième Guerre mondiale, je vous dis !" dira Demi Lovato.

Quant à Selena Gomez, elle est comblée : "Il est génial, je l’adore ! Miley est très talentueuse, je l’admire énormément !" Miley Cyrus s’explique : "Dans le clip, je ne suis plus la Miley sage que vous connaissez. Je peux montrer qui je suis vraiment : une Miley un peu folle, même très folle !" Des propos qui se confirment avec ses hits "Wrecking Ball" et "We Can’t Stop", issus de son opus "Bangerz". Deux clips interdits de diffusion en France avant 22 heures et déconseillés aux moins de 12 ans, qui font pourtant la renommée mondiale de la chanteuse. Son dernier album "Younger Now", plus sage, renoue avec ses influences country, sans perdre de sa dose fantaisiste. Depuis janvier 2020, elle prépare la sortie d’un nouveau titre.