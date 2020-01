Miley Cyrus tease la sortie d’un nouveau titre

Pour cette nouvelle année, Miley Cyrus s’apprête à offrir une jolie surprise à ses fans avec un nouveau projet musical. L’interprète de «Mother’s Daughter» tease régulièrement la sortie d’un opus inédit.

Pour le moment, la célèbre chanteuse a déjà partagé une première partie intitulée «She Is Coming». Deux autres parties devraient bientôt voir le jour : «She Is Everything» et «She Is Here».

Très active sur les réseaux sociaux, l’ex-compagne de Liam Hemsworth partage régulièrement des clichés et vidéos de ses sessions d’enregistrement pour l’élaboration de ce projet. Elle a récemment publié une photo d’elle aux côtés de son chien puis une photo de la décoration du studio. Miley Cyrus a aussi identifié trois autres artistes, Andrew Watt, musicien et compositeur, Ryan Tedder du groupe OneRepublic mais aussi Ali Tamposi.