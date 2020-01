Miley Cyrus: son drôle d’hommage à Dolly Parton

Miley Cyrus et Dolly Parton sont très complices depuis des années. Et pour cause, l’interprète de «Jolene» est la marraine de la célèbre chanteuse américaine. Pour son anniversaire – elle a soufflé ses 74 bougies – Dolly Parton a d’ailleurs reçu une jolie attention de la part de sa filleule.

Sur son compte Instagram, Miley Cyrus a partagé une vidéo d’elle, grimée en Dolly Parton et donc coiffée d’une perruque blonde platine: «Joyeux anniversaire tata Dolly», a-t-elle simplement commenté. Sur cette courte séquence, elle se met du rouge à lèvres et dévoile ses courbes.

Et cette publication en hommage à Dolly Parton a suscité de nombreuses réactions. L’actrice Hilary Swank a souligné «la voix absolument sublime» de l’ex-compagne de Liam Hemsworth.