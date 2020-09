Mika parle de son duo avec Soprano «Cœur Holiday» : «Le message a pris de l’ampleur après la pandémie»

Mika est un artiste engagé ! Le chanteur a organisé un concert virtuel en soutien au Liban il y a quelques jours et a voulu offrir un titre positif et plein d’espoir quelques semaines après le confinement. «Cœur Holiday», chanté à l’unisson avec Soprano, est un hit qui réchauffe les cœurs dans ce contexte sanitaire inquiétant.

«Le message c’est l’amour. Quand quelqu’un t’aime ça peut être une copine, un copain ou un parent. Et bah tu as de la valeur. Tu n’es pas rien du tout. (…) Quand tu te sens valorisé et que tu ne te sens pas comme un moins que rien, tu changes ton comportement. Et tu changes aussi ton regard sur le monde autour de toi. L’amour provoque de l’amour aussi.», révèle Mika au micro d’NRJ.