Lola Dubini et Matt Simons racontent leur collaboration sur «Open Up (Dis Le Moi)»

Lola Dubini et Matt Simons est le duo frais et inattendu de l’année 2019. L’artiste new-yorkais et la chanteuse française ont mêlé leurs voix sur un hit initialement chanté en solo et en anglais par Matt Simons. «Open Up (Dis le moi)» raconte les difficultés de se parler lorsqu’on est amoureux.

Au micro d’NRJ, le chanteur est revenu sur son inspiration pour ce titre : «J’ai l’impression que la communication dans les relations amoureuses est un thème universel. On retient souvent ce qu’on veut vraiment dire. Tout le monde se retrouve à un moment donné dans les deux positions. Tu peux être celui qui dit : ‘’Allez ! Je sais que tu ne me parles pas. Dis ce que tu penses !’’ Et en même temps être celui qui dit ‘’Je ne veux pas dire ce que je ressens vraiment. Je vais rester énervé et silencieux, de mon côté.’»

Quelques mois plus tard, c’est avec Lola Dubini que Matt Simons revient. Une évidence pour les artistes aux univers musicaux pas si lointains. Le chanteur, connu pour l’immense succès de «Catch and Release», n’a d’ailleurs pas hésité à faire confiance à la Youtubeuse pour adapter le morceau en français. «Quand j’ai entendu la chanson ça a été un coup de cœur pour moi. (…) Je me suis dit que ça paraissait évident. J’ai tout simplement parlé à Matt et je lui ai dit ‘’Qu’est-ce que tu as envie que j’apporte au titre avec le français?’’ Il m’ a dit : ‘’Fais ce que ça t’inspire’’. Et en fait, j’ai juste continué à faire comme si on était dos à dos et à se dire les choses.», raconte Lola Dubini au micro d’NRJ.