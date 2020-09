Gims tease son nouveau titre «Immortel» avec son sosie

Que prépare Gims? Sur ses réseaux sociaux, le chanteur a partagé un extrait qui n’est pas passé inaperçu. Dans un premier temps, il annonce officiellement la sortie de son prochain titre «Immortel», pour le 25 septembre prochain. Cette nouvelle postée sur la Toile était accompagnée d’un court texte composer d’émojis d’épées et de couronne, et de la définition de ce mot.

Pour Gims, «Immortel» signifie: «qui survit et doit survivre éternellement dans la mémoire des hommes.» En plus, les fans ont pu découvrir un élément clé du prochain clip de l’artiste… Sur une vidéo, le membre de la Sexion d'Assaut se filme marchant en direction d’un sac assez particulier. Et pour cause, à l’intérieur de celui-ci se trouve la tête de Gims. Cette parfaite reproduction de son visage a surpris les internautes. Tous ont hâte de découvrir l‘intégralité de ce clip.