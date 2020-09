Sexion d’Assaut: leur concert annoncé pour 2021

Un retour plus qu’attendu! Cela fait des années que les fans de Sexion d’Assaut en rêvent, et tout pourrait bientôt devenir réalité… Il y a plusieurs mois, Gims et Black M confirmaient le retour du groupe de différentes façons sur leurs réseaux sociaux. Pour commencer, l’interprète de «Yolo» lançait des appels à ses fans pour que la bande soit enfin réunie.

Après un tel engouement, Black M confirmait aussi que de nouvelles choses se préparaient avec la Sexion d’Assaut. De là, les rumeurs s’enchainent, certains pensent à un album inédit, d’autres à une tournée dans les plus grandes villes de France. Et il semblerait que la deuxième hypothèse soit la bonne…

Sexion d’Assaut à la Défense Arena de Paris?

Celui qui a révélé un indice crucial n’est autre que Jacky Lorenzetti. Ce dernier est le patron de la salle, La Défense Arena, qui se situe à Paris. Alors qu’il était interrogé par nos confrères d’RMC Sport, il a officiellement annoncé qu’un concert de Sexion d’Assaut est bien prévu pour le mois de janvier 2021.

«On a remboursé ou replacé 450 000 places à cause de la pandémie. On n’a aucun artiste, j’espère que ce sera pour l’année prochaine. Un concert est programmé pour fin janvier, il s’agit de Sexion d’Assaut, le réformation du groupe avec Gims», lâche-t-il. Pour l’instant, aucun communiqué n’a confirmé ou démenti ces propos. Mais une chose est sûre, si concert il y a, les fans seront au rendez-vous.