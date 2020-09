Gims à cœur ouvert: les infos à retenir de son documentaire sur Netflix

Né à Kinshasa en 1986, le petit garçon quitte la République Démocratique du Congo alors qu'il n'a que deux ans avec ses parents et sa petite sœur Fitscha. Une partie de la famille arrive donc en France, après avoir fui le pays pour des raisons politiques. À l'époque, le père de Gims, Djuna Djanana était une véritable star en Afrique, multipliant les concerts avec la troupe de Papa Wemba, connue pour avoir lancé la rumba congolaise.

Une fois arrivé dans l'Hexagone, Gims est rejoint par ses deux grands frères Saty et Afi, avant d'être tous les trois placés dans un foyer d'accueil. C'est ici même, qu'il y découvre une autre culture, «pas mal de choses, confie-t-il. Michael Jackson, je m'en rappelle. Et voilà comment commence ma petite vie en France.» Après avoir quitté le foyer à l'âge de 4 ans, Gims s'installe à Paris et débute sa scolarité: «La primaire, ça a été un choc. J'apprends à connaître les valeurs, les richesses, les fiertés de la France. Donc très vite, l'art forcément. Ça commence par là, et tout de suite j'accroche.» En CM1, il participe à une pièce de théâtre, «Le Bourgeois gentilhomme». Et c'est le déclic.

Mais plus Gandhi grandit, plus le quotidien devient compliqué. Et le divorce de ses parents, en 1995, n'arrange rien. Installé avec sa mère dans un squat insalubre, le jeune garçon connaît la misère, le manque d'hygiène et la drogue. Il côtoie des toxicos et goûte à l'interdit. Petit à petit, il se déscolarise et devient, selon lui, «un enfant de la rue à 100%».

"L'homme aux lunettes"