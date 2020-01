Maëlle: son single «L'effet de masse» sur le harcèlement

Du haut de ses 19 ans, la chanteuse Maëlle, découverte dans l’émission The Voice, qu’elle a remporté, devenant la première femme à gagner ce concours, fait preuve de beaucoup de maturité. Son premier album studio, composé et réalisé par Calogero, le prouve. Les thèmes abordés sont forts et plein de sens.

Après le premier single «Toutes les machines ont un coeur», qui aborde la société moderne et les dérives de la technologie, Maëlle parle du harcèlement dans «L’effet de masse», qu’il soit scolaire ou pas. Une chanson bouleversante portée par une voix aussi puissante.

Maëlle: «L’effet de masse» dénonce le harcèlement

Dans cette chanson, extraite de son premier album «Maëlle», la jeune artiste dénonce les conséquences tragiques que peut avoir «l’effet de masse».

Le morceau met en lumière une réalité dramatique, le harcèlement scolaire mais pas seulement: «Dans les beaux bureaux en glace

Comme dans les couloirs d'école/C'est toujours l'effet de masse/Qui nous casse et nous isole». Cette chanson nous met tous, face à nos responsabilités: «Tu riais de lui car il était différent», et dénonce l’indifférence: «C’était celui qui passe mais son nom je sais plus» et nous met face à une vérité lucide et glaçante: «Il faut un faire-valoir pour se sentir meilleur».

«Je l'avoue le cœur gros, oui, j'ai ri avec eux», chante Maëlle. La force du morceau est là: la chanson implique tout un chacun et nous met tous face à nos responsabilités. Car le harcèlement peut avoir des conséquences fatales: «C'était celui d'en face, on n'l'a plus jamais vu».