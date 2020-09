M. Pokora s'engage pour la recherche contre l'Alzheimer

C'est un sujet qui touche en plein coeur M. Pokora. Et pour cause, un membre de la famille de l'interprète de «Les Planètes» était atteint de cette maladie, l'Alzheimer.

«Mon grand-père était militaire de carrière, confie-t-il face caméra. Il racontait toujours et dans les moindres détails l'histoire de chacune de ses médailles. C'était mon héros. Un jour, alors que j'avais à peine 13 ans il a commencé à me vouvoyer, c'est là que j'ai compris qu'il ne savait plus qui j'étais...»

C'est donc avec beaucoup d'émotion que le papa d'Isaiah a annoncé son engagement envers la Fondation Recherche Médicale parce qu'à ce jour, «il n’existe aucun traitement.»