M. Pokora nommé aux Globes 2020 dans la catégorie «Meilleur Acteur»

La carrière d’acteur de M. Pokora est bel et bien lancée! L’interprète de «Tombé» vient de partager une bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Il est, en effet, nommé dans la catégorie «Meilleur Acteur de Fiction Unitaire» pour la cérémonie des Globes 2020. Cette nomination est un honneur et une surprise pour le chanteur comme en témoigne son tweet : «Wow... premier film et première nomination aux côtés de vainqueurs de César, c’est déjà une grande victoire... MERCI beaucoup je suis très fier et très touché... #lesglobes #lepremieroublié»

M. Pokora est nommé pour son rôle d’Axel dans le film «Le Premier Oublié», diffusé sur TF1 lundi 7 octobre dernier. Dans cette fiction bouleversante, l’artiste français joue le fils de Muriel Robin. Il refuse d’envoyer sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer, dans un centre spécialisé.