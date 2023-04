« Dream Team » : TF1 annonce un nouveau télécrochet avec Jenifer et M. Pokora

Après la Star Academy et The Voice Kids, TF1 se lance dans une nouvelle émission de télécrochet. Baptisé « Dream Team : la relève des stars », le programme accueillera des enfants entre 8 et 14 ans qui s’affronteront en équipe avec des coachs stars.

On note la similitude avec The Voice Kids et pas que sur le concept. En effet, les coachs sont tous des artistes qui font partie de la petite famille de l’émission de Nikos Alliagas. On pourra ainsi retrouver M. Pokora et Jenifer qui ont été coachs dans The Voice Kids, ainsi que Lara Fabian, et Camille Lellouche et Claudio Capéo qui ont, eux même, été repérés grâce à l’émission The Voice. Black M complète le panel de coachs.

« Dream Team » : pas un mais plusieurs gagnants

L’émission présentée par Hélène Mannarino va « opposer des enfants de 8 à 14 ans dans six équipes différentes qui partagent le même univers musical. A chacune des étapes, au cours desquelles les équipes se livreront à des performances époustouflantes, un panel de professionnels ainsi que le public présent arbitreront la compétition. Performance vocale, performance scénique, cohésion d’équipe, tout comptera ! Et, à la fin, une seule équipe et son mentor seront désignés gagnants », explique TF1 dans un communiqué.

Le mot d’ordre est donc : l’équipe ! Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée par la chaîne mais la priorité reste à The Voice Kids qui verra de nouveaux coachs pour cette année : Nolwenn Leroy, ainsi que Slimane, seront aux côtés de Patrick Fiori et Kendji Girac.