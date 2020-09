Après avoir inquiété ses fans, Louane rassure ses abonnés!

Une année 2020 au top pour Louane

Cette année est bel et bien spéciale pour l'ex-talent de The Voice. Et pour cause, la chanteuse est d'abord devenue maman d'une petite fille prénommée Esmée, en mars dernier, fruit de son amour avec le musicien Florian Rossi.

Elle a également entamé son grand retour sous le feu des projecteurs avec la sortie prochaine de son album baptisé «Joie de vivre».