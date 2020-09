Louane: sa pochette d'album a une signification particulière

Louane est nostalgique. Pour la pochette de son nouvel album, l’artiste française a fait appel à un photographe qu’elle admire. Martin Parr exerce depuis des années, âgé de 68 ans, il a accepté d’immortaliser la chanteuse sur les plages du nord de la France.

Sur son compte Instagram, Louane l’avait déjà remercié d’avoir participé à ce son projet. Dans une interview accordée au Parisien, elle se confie un peu plus sur le sujet: «Pour la pochette, je voulais quelque chose d’authentique, une photo de la vérité, faite dans le Nord, où sont mes racines.»

En proposant à Martin Parr d’être le photographe pour sa pochette d’album, Louane ne s’attendait pas à recevoir une réponse positive: «Ce que j’aime chez Martin Parr, c’est justement cette vérité qu’il rend dans ses photos, son esthétique proche de celle de ma région et sa façon de jouer sur le sarcasme et l’ironie. Je pensais qu’il dirait non, car il n’a jamais fait de pochette de disque. Et une petite artistique française, je pensais qu’il n’en aurait rien à faire. Mais il a écouté mes chansons et il a accepté.»