Lost Frequencies: l'étrange histoire racontée par le clip de "Here With You"

"Here With You", une collaboration

C'est avec le producteur Netsky que Lost Frequencies a choisi de collaborer pour son nouvel opus "Here With You". Cela donne une électro plus vibrante, plus tranchante que les habituelles compositions de Lost Frequencies. Au premier abord, les paroles de la chanson semblent évoquer une femme et un coup de foudre. Lost Frequencies ferait-il part de sa vie intime et d'un amour impossible? La réponse se trouve dans le clip du hit.

Un clip étonnant

C'est un clip très graphique qui illustre "Here With You". Et surtout surprenant! Lost Frequencies met à l'honneur l'inventeur Nikola Tesla. Si ses découvertes sont connues de tous, son affection particulière pour les pigeons l'est moins. Pourtant, tous les jours, Nikola Tesla allait nourrir ses pigeons et semblait les considérer comme ses meilleurs amis. C'est donc à un pigeon que s'adresse la chanson, mais pas à n'importe lequel, à une femelle que l'inventeur appréciait plus que les autres et qui a disparu un beau jour.