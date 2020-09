Lola Dubini revient avec son spectacle : «Je vais parler d’harcèlement scolaire»

Lola Dubini nous parle de ses nouveaux projets

La chanteuse promet la sortie d’un nouvel album pour le début d’année 2021! Ce n’est pas tout! Lola Dubini est une artiste engagée et a décidé d’apparaitre sur le projet «Green Team». Sur ce disque elle partage une chanson avec Trois Cafés Gourmands intitulée «Si demain». «On a mis en avant l’idée de solidarité et de collectif. C’est de dire qu’en groupe on est plus forts et qu’on rend une chanson encore plus forte. Et il y a un côté un peu d’hymne sur le refrain qui est hyper entrainant. (…) On se dit qu’hier c’était cool mais on sait qu’on peut faire encore plus d’efforts pour dire ce sera mieux demain.», explique Lola Dubini.

Lola Dubini ne s’arrête plus ! Elle touche à tout et a même récemment fait du doublage pour le dessin animé «Dreams». Une expérience dont elle a toujours rêvée ! «Je fais la voix de la maman. (…) Le plus dur est de jouer une personne qui n’existe pas et qui est créée avec une voix étrangère quand on l’entend. Mais c’est vraiment cool, tu peux être qui on te propose d’être. C’est vraiment chouette !»