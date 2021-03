Lola Dubini parle d'amour avec «Pourquoi on s’aime»: «Tu peux t’autoriser à tout»

Lola Dubini joue plusieurs rôles! Il y a quelques jours, la chanteuse a partagé son dernier clip «Pourquoi on s’aime». Dans cette vidéo, l’artiste rejoue les scènes de films cultes. «Kill Bill», «Forest Gump», «Bridget Jones», «Love Actually» ou encore «Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain»…

Ces productions cinématographiques ont donné une certaine vision de l’amour à la jeune Lola, qui les regardait quand elle était petite. Aujourd’hui, elle décide de leur rendre hommage à sa façon: «J’ai grandi avec ces films-là qui m’ont donné cette vision de l’amour. On a dans ‘Kill Bill', l’amour filial. Elle essaye de retrouver sa fille pendant les deux films. Elle découvre cet amour filial et c’est de l’amour vache avec ce Bill. Il y a dans ‘Bridget Jones’ cet amour d’urgence qui était ‘J’en aime un et puis j’en aime un autre’ et puis c’est ça la vie, parfois ne pas savoir choisir et c’est bizarre. Et puis il y a de belles surprises avec ‘Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain’, où tu te rends compte que ton passé agit sur ce que tu es et agit sur la façon dont tu aimes.»