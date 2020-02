Quand Lil Nas X s’invite à un mariage à Disney World et partage les images

Lil Nas X : son ascension fulgurante

Depuis plusieurs mois, la vie de Lil Nas X est bouleversée. Et pour cause, le succès de son titre partagé avec Billy Ray Cyrus a changé sa vie. Il est même devenu millionnaire grâce à ce duo. Toujours sur sa lancée, le jeune homme poursuit son ascension fulgurante. Le 12 février dernier, il a même dévoilé un nouveau clip pour le morceau «Rodéo». C’est grimé en étrange créature qu’il a souhaité tourner cette vidéo, déjà visionnée plus de 24 millions de fois sur YouTube.

Pour le moment, après la sortie d’un EP composé de 8 titres, les fans de Lil Nas X attendent la promotion d’un premier album. Cet opus devrait comporter le titre «Don’t Want It», un morceau qu'il a teasé sur scène il y a quelques jours.