Lil Nas X en couple?

Lil Nas X est «plus ou moins» en couple. L'interprète de «Old Town Road» -qui a fait son coming out cette année- a laissé entendre qu'il était en couple mais a préféré garder les détails de sa nouvelle relation privés! Interrogé sur sa vie amoureuse sur le plateau d'Ellen DeGeneres, qui lui a demandé s'il était dans une relation amoureuse, il a répondu: «Plus ou moins».

Le chanteur de 20 ans a aussi admis qu'il avait eu peur de la réaction de ses proches concernant sa sexualité, ajoutant qu'il était désormais dans un état d'esprit où l'attitude des gens envers lui ne «comptait» plus. Et lorsque Ellen lui a demandé pourquoi il avait décidé de faire son coming out, le jeune homme a répondu: «Je sais juste que c'est quelque chose que j'aurais déjà dû faire. Mais avant j'étais dans une position où je m'inquiétais de la réaction de mes amis et de ma famille. Mais cette année, je suis arrivé à un nouveau niveau, donc je pense que ça m'est égal maintenant.»

Lil Nas X encourage les jeunes à s’exprimer sur leur sexualité

Et Nas -qui a admis qu'il n'avait informé que son père et sa sœur de sa sexualité avant de faire son coming out publiquement- espère qu'il peut rassurer d'autres jeunes gens qui ont du mal à accepter leur propre sexualité. Il a ajouté: «C'est aussi bon pour les jeunes qui m'écoutent aujourd'hui, qui devront traverser de telles épreuves à l'avenir, de savoir que c'est complètement normal.»

Le chanteur de «Panini» est par ailleurs très surpris par la façon dont sa carrière a explosé en tout juste un an, après avoir passé des mois à dormir sur le sol de la maison de sa sœur en attendant de percer dans l'industrie. À tout juste 20 ans, il est clair que Lil Nas X a percé et que sa belle carrière ne fait que commencer!