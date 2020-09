Lady Gaga en manque de concerts : elle évoque sa tournée «Chromatica Ball»

Lady Gaga était prête à mettre le feu

Les fans de Lady Gaga sont d’autant plus tristes de ne pas assister aux shows de la superstar qu’elle leur avait promis une tournée grandiose! Au micro d’NRJ, au mois de mars dernier elle avait ainsi révélé : «J’aime l’art et j’adore imaginer des shows. Et ça va être un autre spectacle. Ça va être quelque chose que j’ai construit qui est dans l’esprit, dans le cœur et dans l’âme de l’album ‘Chromatica’. Ça ne sera absolument pas comme ‘ENIGMA’ et complètement différent.», avait expliqué la chanteuse.

L’interprète de «Shallow» se faisait aussi une joie de revenir en France pour un concert incroyable au Stade de France qui devait se tenir le 24 juillet dernier. «J’aime tellement la France, avait-t-elle poursuivi. J’aime mes fans ici. J’ai passé un super moment à faire cet album car je savais que j’allais venir en France pour le présenter. Je savais à quel point mes fans Français allaient aimer cette musique parce qu’ils veulent danser avec moi (rires). Je suis tellement impatiente.»