Kendji Girac et Soraya: comment se sont-ils rencontrés? Elle raconte leur coup de foudre

Ils auraient aimé protéger leur jardin secret pendant longtemps mais Kendji Girac et Soraya Miranda n’en finissent plus de faire la une des journaux depuis le drame survenu le 22 avril dernier. Le chanteur s’est, en effet, grièvement blessé par balle au niveau du thorax alors qu’il se trouvait dans sa caravane sur une aire de passage pour les gens du voyage, à Biscarosse. Désormais hors de danger, l’interprète de «Andalouse» se remet petit à petit de sa blessure.

Deux semaines après l’incident, la compagne de Kendji Girac, Soraya Miranda, sort enfin du silence dans les colonnes du «Parisien». Ce dimanche 5 mai, la jeune femme évoque pour la première fois le début de sa relation avec l’artiste fier de ses origines gitanes.

Celle qui vit loin des feux des projecteurs revient d’abord sur sa rencontre inoubliable avec le chanteur. «C'était en 2014 dans un restaurant en Suisse. C'est un coup de foudre. J'ai été touché par son regard. Je l'ai senti tout de suite très solaire, gentil, doux. Cela a été mes premières impressions qui se sont révélées vraies. C'était quelques mois après la victoire dans The Voice, il était encore au début de sa carrière.», révèle la maman d’Eva Alba.

Depuis ce jour, Kendji Girac et Soraya sont restés soudés malgré la distance: «J'ai vécu notre début de relation assez simplement, j'étais encore étudiante de l'autre côté, en Suisse. Lui, il était sur les routes. On se retrouvait dès qu'on le pouvait, et on passait des moments forts et géniaux. Parfois, lui venait à Genève, et parfois, c'est moi qui le rejoignais quand je le pouvais. Depuis, on ne s'est jamais plus quittés.»