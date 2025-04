Kendji Girac dans "Rendez-vous en terre inconnue" : quand sera diffusée l’émission ?

Plus d’un an après son tournage, l’épisode de "Rendez-vous en Terre Inconnue" consacré à Kendji Girac débarquera bientôt sur nos écrans. France Télévisions donne enfin des nouvelles de cette émission tant attendue et annonce que le programme sera diffusé le mardi 29 avril 2025 à 21h10 sur France 2.

Kendji est allé à la rencontre du peuple Turkana, dans les plaines désertiques du nord-ouest du Kenya. "Sur les rives du plus grand lac salé d'Afrique, Kendji Girac et Frédéric Lopez vont découvrir des familles aux choix de vie qui forcent l'admiration ; animées d'un courage et d'une résilience hors norme", décrit le communiqué de presse.

Ce numéro de "Rendez-vous en terre inconnue" est un peu spécial car il célèbre les vingt ans de l’émission. Pour l’occasion c’est donc le présentateur iconique Frédéric Lopez qui a accompagné Kendji Girac jusqu’en Afrique.