Justin Timberlake soupçonné d’infidélité fait tout pour reconquérir Jessica Biel

C’est LE scandale qui a agité la sphère people, à la fin de l’année dernière. En tournage pour un film qui sera diffusé sur Netflix, Justin Timberlake a été photographié en étant très proche de l’actrice Alisha Waignwright. Alors que le chanteur s’était publiquement excusé auprès de sa femme, Jessica Biel, il doit aujourd’hui tout faire pour regagner sa confiance.

Selon une source proche du couple qui s’est confiée au magazine Us Weekly, tout ne serait pas rose entre les parents du petit Silas: « Ils passent parfois une bonne journée ensemble, et d’autres jours ils se disputent.» D’après ce même magazine, les deux artistes suivraient une thérapie de couple. «Ils pensent que ce sera constructif pour leur relation… Justin fait de son mieux pour faire ses preuves.»

Jessica Biel arrivera-t-elle à pardonner à Justin Timberlake?

Pour justifier son rapprochement avec sa partenaire de jeu, Alisha Waignwright, Justin Timberlake a déclaré avoir trop bu. Dans un long post publié sur Instagram, le chanteur expliquait qu’il regrettait son comportement très déplacé. «Que les choses soient bien claires, il ne s’est rien passé. J’ai un peu trop bu ce soir-là et je regrette mon comportement. Ce n’est pas l’exemple que je veux donner à mon fils. Je m’excuse auprès de mon incroyable femme et ma famille pour les avoir mis dans une situation embarrassante, et je me concentre pour être le meilleur mari et père possible. »

Jessica Biel avait alors fait une pause sur les réseaux sociaux quand le scandale avait explosé. Depuis, le couple tente de faire bonne figure. Espérons que la thérapie les aidera à surmonter cette épreuve.