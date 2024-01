Justin Timberlake a-t-il un projet imminent ?

Ce mercredi, l’interprète de « Cry Me a River » a donné un peu plus de grain à moudre à ses 75 millions d’abonnés. En effet, il a publié un carrousel qui bien que mystérieux semble confirmer les rumeurs. On y voit un avis de recherche pour Justin Timberlake, un plateau de tournage (pour un clip ?) mais surtout un mystérieux disque dur, posé à l’arrière d’une voiture. Sur le disque dur, les inscriptions « EITIW » sont gravées aux marqueurs, des initiales qu’il a également indiquées en légende. Une nouvelle ère ou un nouveau single ? « Quoi que ce soit j’espère que ça sort vendredi » peut-on lire en commentaire. Justin Timberlake, nous prépare-t-il une énorme surprise en plus de son show unique prévu à Memphis, sa ville natale. On devrait être rapidement fixé.